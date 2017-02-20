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20.02.2017 19:23

Apple откроет первый собственный сервисный центр в России

Корпорация Apple откроет в России первый собственный авторизованный центр с полным циклом обслуживания. Такое решение стало результатом полугодового судебного и антимонопольного разбирательства, инициированного российским пользователем.

О планах Apple об открытии первого полноценного сервисного центра заявил 20 февраля представитель компании в ходе заседания в Федеральной антимонопольной службе. Об этом РБК сообщил Дмитрий Петров, на основании заявления которого было возбуждено антимонопольное и судебное дела летом 2016 года.

Согласно заявлению ФАС, компании надлежит в срок до 1 мая 2017 года открыть на территории России единый сервисный центр. «Антимонопольное ведомство установило, что в действиях ООО «Эппл Рус» — единственного поставщика продукции Apple inc в Россию содержатся признаки нарушения части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple inc (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы», — говорится в сообщении.

В своих заявлениях Петров указывал на то, что американская компания создала дискриминационные условия для пользователей при ремонте своих устройств. В частности, ему было отказано отремонтировать разбитый экран его смартфона iPhone 6 Plus, ссылаясь на отсутствие на российском рынке оригинальных комплектующих для ремонта. Вместо этого Петрову предложили приобрести аналогичный по характеристикам аппарат, доплатив 22 200 рублей. При этом международный сайт Apple предлагает внегарантийный ремонт экрана iPhone SE за $129 (около 7,5 тыс. руб. по курсу на момент публикации), но на устройства для российского рынка это предложение не распространяется.

Источник: РБК


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