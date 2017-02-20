Паркмен не спас «БМВ»

Подробности истории очередного паркмена: военный пенсионер из Калининграда в ожидании полиции 3 часа сидел в своем BMW X5 на платформе эвакуатора на бульваре Новаторов. Уже после отъезда стражей порядка произошло ЧП: эвакуатор наехал на автовладельца.

Состояние водителя «БМВ», которого на бульваре Новаторов 19 февраля переехал эвакуатор, продолжает оставаться тяжёлым. «Водитель Петербурга» поговорил с его сыном, на глазах которого произошло происшествие. Подробности – в материале сайта Водитель Петербурга