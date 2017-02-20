«Жаль, Черногория не стала второю родиной моей…»

Шпионские страсти по госперевороту в Черногории, якобы при участии российских властных элит, не только не остановят турпоток к лету, но и вполне могут стать рекламой при выборе направления отдыха. Черногорцы же, по наблюдениям живущих там россиян, умеют считать деньги и не смешивают «личное и бизнес». Впрочем, «осадочек» от скандала, несмотря на дружбу навек, все же есть.

[Фонтанка.Офис] попыталась узнать, грозят ли политические распри гражданам, планирующим свой отдых на курортах Черногории, как это случилось, например, в Турции.

История с несостоявшимся госпереворотом в Черногории, якобы при участии России, заиграла новыми красками буквально вчера вечером, когда спецпрокурор Черногории Миливое Катнич вновь заявил об участии «российских органов» в попытке этого самого госпереворота. Прокурор утверждает, что во главе группы, которая планировала переворот в стране, включая убийство тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича и предотвращение вступления страны в НАТО, стоял гражданин России Эдуард Широков, чья настоящая фамилия Шишмаков.

Очень скоро на обвинения ответила Москва. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал их «голословными». А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал это заявление как «безответственное», также сославшись на отсутствие предъявленных доказательств.

Туризм не пройдет?

По данным Росстата, в 2015 году Черногория входила в двадцатку самых популярных направлений россиян. Как сообщила интернет-каналу [Фонтанка.Офис] пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, в 2015 году на отдыхе там побывало 233,7 тысячи россиян. «Это всего лишь -7% по сравнению с 2014 годом, – прокомментировала Ирина Тюрина. – Очень маленькое падение по сравнению с другими направлениями, которые достигали и 40%». По ее словам, за 9 месяцев 2016 года Черногория поднялась уже с 17-го на 11-е место среди стран, выбираемых россиянами для отдыха. По сравнению с тем же периодом 2015 года рост составил 9%. Это цифры до «переворотных» событий. Повлияла ли политика на туризм в эти полгода, можно будет понять только по окончании майских праздников, когда туроператоры дадут новую статистику.

Более того, «Черногория стала сильно мелькать в прессе, что вполне может сделать ей рекламу как туристического направления, – считает Ирина Тюрина. – Как это было с Крымом. Когда Крым в политическом смысле стал негативно мелькать, очень многие поехали туда из любопытства».

Что же касается черногорского гостеприимства, то, как уверен специальный корреспондент телеканала РБК Родион Чепель, который этой зимой работал в Черногории и общался со многими местными актуальными персонажами, развитие ситуации вокруг «русского следа» в деле о попытке госпереворота не повлияет на отношение к российским туристам и русскоязычному населению республики.

«Смена курса там началась задолго до событий осени 2016 года, – считает Родион Чепель. – Мы общались там с самыми разными политиками. Можно сказать, что поворот в сторону Евросоюза и НАТО произошёл чуть раньше. Ещё несколько лет назад, когда из активной политической жизни были устранены наиболее активные и радикально настроенные просербские силы, которые отражали мнение сербского меньшинства в Черногории. Политики стали более мейнстримовыми. Такими, какими их хочет видеть Евросоюз. Тогда политики перестали апеллировать к идее общего единого государства с Сербией».

«Я не уверен, что Черногория закроет въезд российским туристам, поскольку их доходы от пребывания россиян в Черногории составляют значительную часть бюджета этой страны, – говорит и Станислав Белковский. – Но то, что собственность каких-то влиятельных россиян в Черногории (а там ее много) может быть арестована, а сами они объявлены в международный розыск, – это вполне реально. Шоу только начинается. Там есть много недвижимости у людей, близких к Кремлю».

Меж тем председатель правления русской диаспоры в Черногории Александр Хргиан категоричен: «На русскую диаспору это никак не повлияло. У нас организация горизонтальная по поводу языка и культуры, никакого отношения к официальным структурам мы не имеем, ни к посольствам, ни к министерствам ни с одной, ни с другой стороны. Мы далеко от любых политических векторов. Надо быть настроенным на позитив. Мы занимаемся строго культурными проектами и связями, чтобы наши дети тут не скучали и не забывали свои корни». Александр Хргиан рассказал, что 11 марта в Черногории состоится большая встреча диаспоры, которая обычно собирает до 1000 человек.

«Если сегодня с представителями российской диаспоры ничего не происходит, то это не значит, что этого не произойдет завтра, – явно не настроен на позитив Станислав Белковский. – Все когда-то бывает в первый раз. Но все же речь будет идти о представителях элиты. Вот им что-то грозит. Я бы не советовал им находиться в Черногории в обозримом будущем. Да, простые люди с погонами за границу уже не ездят, а большие генералы ездят, им никто ничего не запретил».

«У нас здесь живет Олег Морозов, он был вице-спикером Госдумы, сейчас он член Совета Федерации, у него в Черногории домик, – привел конкретный пример местный житель, директор черногорского центра искусств Dukley Art Center Марат Гельман. – Ну ему, наверно, плохо будет, да. Политик такого уровня такой страны живет в Черногории. Это же можно было бы максимально использовать для дружбы. А он же прячется. И таких тут много, бывший генеральный прокурор. Здесь много значительных русских лиц, которые при грамотной политике посольства, могли бы их собрать и с их помощью, без всякого русского мира построить очень комфортную ситуацию для русского бизнеса. И как следствие для отдыха. Здесь же многие приезжают больные из Москвы лечиться в местный климат, которых многие врачи приговорили. И живут тут, приговоренные, десятки лет».

По мнению Марата Гельмана, история с переворотом, которую он охарактеризовал как «глупость длиной в полгода», не может изменить отношения к русским в Черногории в целом. Однако и помощи со стороны местных властей ожидать уже не стоит.

«Российский посол помочь тем, кто делает здесь бизнес, не может. А американский, например, может помочь американским гражданам», – констатирует Марат Гельман. Есть и другие «приметы охлаждения». «Вот у меня вчера было открытие выставки с пятью черногорскими художниками. Раньше мэр Котора приходил и на гораздо меньшие по масштабу события. А вчера не было его, – продолжил Марат Гельман. – Безусловно, другая атмосфера сразу чувствуется, тем более, на высоком уровне». По мнению Марата Гельмана, туристов черногорская история все же тоже коснется, хотя и не в ближайшем сезоне, а скорее в следующем. «Будва проводит около 30-ти туристических ярмарок по всему миру. В прошлом году две из них прошли в России. В этом году – ни одной», – констатирует галерист.

Политика такая политика

Эксперты, опрошенные [Фонтанка.Офис], сходятся в том, что игры в переворот, несомненно, чисто политическая история. Причем достаточно серьезная. Не исключено, что умело срежиссированная и доведенная «до нужной кондиции». Правда, вопрос в том, кем, остается все же открытым.

«Попытка переворота в Черногории фактически была первым горячим элементом гибридной войны на территории НАТО, – категоричен Станислав Белковский. – Кибератаки на американские сайты являются элементом такой войны, и покушение на премьер-министра Сербии Александра Вучича, и попытка переворота в Черногории. Над этой попыткой многие смеются: «Ах, Кремлю ничего не удалось». Но сам Кремль над ней не смеется. По моим данным, Кремль считает, что она почти удалась, а значит можно повторить это где-нибудь, более тщательно подготовившись. Фактически – это признание агрессии против НАТО. И НАТО как-то будет на это реагировать».

«Это был контролируемый взрыв, – уверен Родион Чепель. – Ровно поэтому он не затронул большого количества людей. Там же есть пророссийские силы байкеры, казаки, довольно маргинальные люди. Если мы начинаем говорить о них в Черногории, местные жители смущаются, отмечая, что в политической жизни эти ребята никак не участвуют».

Черногорский активист, координатор движения "Нет войне, нет в НАТО" Игорь Дамьянович считает, что спецпрокурор Черногории и его заявления выглядят неоднозначно. «В своем интервью он заявил, что боится за свою безопасность и очень серьезно думает себя обезопасить себя с помощью динамита! – отметил черногорский оппозиционер. – Как он стал прокурором, который отвечает за такие громкие дела, просто непонятно. Можно сказать, что господин Миливое Катнич – это образ всей нынешней черногорской власти. Этому прокурору я доверяю ещё меньше, чем власти в целом. Сначала обвиняли националистов и экстремистов из России, а вчера открыто обвинили ФСБ. Но доказательства не предоставлены. Если это госпереворот, то его основа – оружие. Никакого оружия не было показано, кроме рогаток».

«Спецпрокурор являлся долгое врем оппонентом Джукановича (экс-премьер Черногории Мило Джуканович – прим.ред), и заподозрить его в том, что он играет с ним в какую-то совместную игру, нельзя, – меж тем уверен Марат Гельман. – Кроме всего прочего, основным источником информации является не столько Подгорица, сколько Белград. И, к сожалению для наших властей, Белград подтверждает это. У Черногории нет таких спецслужб и мощностей, которые могли бы организовать раскрытие этого преступления. Так что черногорский прокурор получил это расследование и озвучил его».

Куда дальше?

По мнению Игоря Дамьяновича, дальнейшее развитие ситуации упирается в вопрос вхождения Черногории в НАТО. «Он не закрыт, – напоминает координатор движения "Нет войне, нет в НАТО". – Официальное предложение пришло в декабре 2015 года. Процесс ратификации этого протокола начался с мая 2016 года. Сейчас он принят парламентами 20-ти стран членов НАТО. И сейчас сенат США после победы Дональда Трампа с одобрением этого документа тормозит».

«Для Черногории крайне важно, что в процессе вступления в НАТО они подпишут договора о ненападении со своими соседями – Хорватией, Албанией и т.д. С которыми не так мирно все распадалось, – напоминает Марат Гельман. Кроме того, в Черногории надеются, что после вступления в НАТО недвижимость может значительно вырасти в цене».

По словам Марата Гельмана, в Черногории ни один политик, даже тот, кто раньше громко заявлял о своей позиции против НАТО, сегодня этого не делает. «Они дискредитированы этим путчем, – поясняет Марат Гельман. – Раньше можно было увидеть билборд против НАТО. Или вполне приличный политик говорит, что он против НАТО. Сегодня этого уже больше не будет. Россия сделала неправильный расчёт. В Черногории любят русских, но у них это не конвертируется в противостояние с НАТО и путинские игры».

Более того, по мнению Станислава Белковского, важна не сама по себе Черногория. «Важен ответ, – поясняет политолог. – А ответ бывает несимметричным. Ответственность за неудачный ответ (извините за каламбур) несет НАТО, а не Черногория. Поэтому необязательно, что ответ будет нанесен в рамках Черногории. Собственно, арест какого-нибудь крупного российского чиновника или бизнесмена может быть и в Париже. В связи с событиями в Черногории. Генерала Пиночета арестовали в Испании же не в связи с тем, что он совершал какие-то преступления в Испании».

Однако и Париж, и Пиночет далеки от массовых туристических и культурных связей Черногории и России. По-крайней мере, пока русские туристы отдыхают на территории Черногории. «Население очень хорошо относится к русским, – говорит черногорец Игорь Дамьянович. – Русские туристы тратят вдвое больше, чем туристы из западных стран».

«Отношение к России и тем россиянам, которые туда приезжают, на бытовом уровне не изменится, как изменилось например в Грузии после войны 2008 года, или в Украине после событий последних двух лет», – также уверен Родион Чепель.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанка.ру».