СМИ: Упоминаемость Трампа на российском ТВ упала в четыре раза за две недели

Имя Дональда Трампа забывают на российском телевидении, сообщает 20 февраля РБК со ссылкой на свой анализ медиаактивности Дональда Трампа в российском эфире, проведенный с помощью систем мониторинга «Медиалогия» и «Телемаркер».

Исследовались данные по девяти каналам — Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ТВ Центр, 5 канал, НТВ, РБК-ТВ, Life и «Звезда». Учитывались данные федеральных телеканалов за три воскресенья – 5, 12, 19 февраля, за полные 24 часа эфира с учетом возможных повторов. Выбор воскресных дней для анализа был связан с тем, что на этих каналах есть блоки итоговых и аналитических программ. Это позволяло исключить освещение текущих информационных поводов, связанных с повседневной деятельностью американского президента.

В результате, согласно данным «Медиалогии», 5 февраля американский президент упоминался в эфире 141 раз (по «Телемаркеру» — 153 раза), и чаще всего — на телеканале Life. К воскресным выпускам 12 февраля обе системы показывали снижение числа упоминаний Трампа в эфире — до 116 сообщений по «Медиалогии» и до 86 сообщений по «Телемаркеру». В эфире 19 декабря имя Трампа произносилось еще меньше — 35 (замер «Телемаркера») и 38 раз («Медиалогия»). То есть упоминаемость Трампа всего за две недели просела в четыре раза.