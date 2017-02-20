В Госдуме предложили лишать сенаторов мандата за прогулы заседаний

Депутаты фракции ЛДПР Игорь Лебедев и Сергей Иванов предложили лишать сенаторов мандатов за утрату связи с населением и 30-дневное неучастие в работе. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу 20 февраля.

Депутаты предлагают внести изменения в федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации» и в федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации».

В пояснительной записке говорится, что за сенаторами предлагают закрепить обязанность рассматривать обращения граждан, вести личный прием и проводить встречи с избирателями, а также информировать их о своей деятельности. Согласно предлагаемым поправкам, в случае неисполнения обязанностей, связанных с работой с избирателями, сенаторы могут быть досрочно лишены полномочий.

Инициатива также предлагает досрочно лишать сенаторов мандата, если они в течение 30 дней не участвуют в работе заседаний Совета Федерации, комитетов Совета Федерации и не исполняют обязанности, связанные с работой с избирателями.

Законопроект был зарегистрирован и направлен председателю Государственной думы.