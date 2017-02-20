В Хорватии унизили чернокожего лауреата «Оскара» Джейми Фокса

В хорватском городе Дубровник два местных жителя оскорбили американского актера Джейми Фокса. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает газета Dubrovacki dnevnik.

Отмечается, что мужчины в возрасте 44 и 50 лет пытались унизить Фокса из расовой неприязни (как именно, не уточняется). Инцидент произошел около 22:00 в воскресенье в одном из ресторанов района Лапад, где актер обедал в перерыве между съемками фильма «Робин Гуд: Начало».

Сотрудники полиции прибыли на место по вызову и вмешались в ситуацию.

Было возбуждено уголовное дело в связи с нарушением Закона о преступлениях против общественного порядка и мира. Виновные предстанут перед Магистратским судом.

Съемки фильма «Робин Гуд: Начало» проходят в Дубровнике. В ленте также снимаются Джейми Дорнан, Тэрон Эджертон и Бен Мендельсон. Премьера намечена на март 2018-го.

Джейми Фокс известен ролями в фильмах «Джанго освобожденный» и «Солист». В 2005 году получил премию «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за участие в картине «Рэй».