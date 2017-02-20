Век Петербургу «Агрополиса» не видать

Строительство крупнейшего в Северной столице оптового рынка «Агрополис» в очередной раз приостановлено. Еще один "стратегический" проект уплыл.

О том, что оптовый рынок «Агрополис», который в Петербурге строит московская «С-Фрут Альянс», не сдадут в срок, сообщила 20 февраля на пресс-завтраке глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк. По ее словам, реализация проекта, получившего три года назад статус стратегического, в очередной раз откладывается из-за проблем с финансированием.

Идею создать в Петербурге площадку для оптовой торговли овощами, фруктами, мясом и рыбой московская «С-Фрут Альянс» с помпой презентовала еще в 2013 году. Заявлялось, что она станет аналогом знаменитого сельскохозяйственного рынка Rungis в Париже, «который пользуется большой популярностью и спросом среди европейцев». Город поддержал начинание, присвоив непонятным москвичам в 2014 году статус стратегического инвестора.

«Проект позволит открыть более 7 тысяч рабочих мест, а объем налоговых отчислений в городской бюджет достигнет 2,5 млрд рублей ежегодно», – радовались тогда в комитете по инвестициям.

Выкупив участок в Красносельском районе Петербурга, москвичи пообещали построить за собственные средства первую очередь овощебазы уже к 2014 году. Но потом планы отодвинули на год, а сам проект урезали. Вместо 400 тыс. кв. м за 60 млрд рублей было решено застраивать 100 тыс. и за 25 млрд рублей.

В 2015 году «С-Фрут Альянс» заключил соглашение о сотрудничестве с китайской ZHENGYI GROUP. Как сообщал комитет по инвестициям, китайский партнер должен был заняться строительством, а также привлечь средства в размере более $400 млн. Этих денег должно было с лихвой хватить, чтобы открыть первую очередь в конце 2016 года и полностью достроить комплекс к 2020 году.

20 февраля уже 2017 года в комитете по инвестициям не смогли уточнить подробности отношений «С-Фрут Альянс» с китайским партнером, однако отметили, что сейчас московская компания снова занимается поиском соинвесторов. При этом к возведению логистического комплекса она так и не приступила. Все, что было сделано на участке, это предпроектные работы.

С самой «С-Фрут Альянс» связаться не удалось. У компании нет даже сайта. По данным СПАРК, предприятие принадлежит кипрскому офшору «НОРТОНВЕЛЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД». Ранее среди собственников значились Тимур Валов, Владимир Лищук, Анна Минаева, Виктор Фролов. Никто из них ранее не занимался бизнесом в Петербурге.

Любопытно, что компания, основанная мало кому известными предпринимателями, одновременно с петербургским «Агрополисом» заявляла о намерении построить аналогичные дорогостоящие овощные базы и в других регионах России – например, в Омской и Тамбовской областях. Однако они на данный момент также не реализованы. Заморозку омского проекта компания в 2015 году связывала «с экономической ситуацией в стране и отсутствием инвестиций».

Сейчас крупнейшими овощебазами в Северной столице являются терминалы АО «Нарт» на Софийской ул. (60 тыс. кв. м), «Нордовощ» (10 тыс. кв. м. на пр. Непокоренных), а также терминалы «Московского оптово-розничного объединения» на Предпортовой улце и в Гатчинском районе ЛО общей площадью 95 тыс. кв. м. Также собственные склады, позволяющие работать с продукцией категории «фреш», есть у крупных ретейлеров.

По словам участников рынка, спрос на заявленный бизнесменами комплекс есть. Небольших и средних предпринимателей существующие овощебазы обеспечивают с точки зрения объемов, однако появление в городе крупного современного комплекса было бы не лишним, считает Ашот Эфендиев, руководитель компании «Монолит», развивающей сеть фруктовых лавок в Петербурге.

«Те оптовые центры, которые есть, безусловно, нуждаются в модернизации. Например, на мой взгляд, у них недостаточно возможностей, чтобы обеспечить оптимальный климатический режим некоторым овощам, например зелени», – пояснил он. Кроме того, усиление конкуренции между такими центрами, возможно, привело бы к снижению цены для конечного потребителя.

Но с нынешней бизнес-моделью найти соинвестора «С-Фрут Альянс» будет крайне сложно, считают аналитики. «В условиях высокой конкуренции на продовольственным рынке Петеребурга даже площадь в 100 тыс. кв. м является избыточной», – комментирует аналитик ИК «Финам» Тимур Нигматуллин.

Кроме того, необходимо более четко обозначить свою нишу — на кого она будет рассчитана и чем отличаться от других игроков. «Иначе окупаемость инвестиций будет под большим вопросом», – добавляет эксперт.

«Агрополис» – не единственный стратегический инвестиционный проект в Петербурге, приостановленный из-за недостатка средств. Летом 2016 года в Смольном к числу официально замороженных отнесли создание завода по производству автомобильного стекла «Русской содовой компании», перевод мощностей «Адмиралтейских верфей» из исторического центра в Кронштадт и строительство научно-исследовательского комплекса НПК «Уралвагонзавод».

В 2016 году Смольный объявил о намерении штрафовать стратегических инвесторов, не соблюдающих заявленные сроки.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»