«Фонтанка» за 60 секунд — 20 февраля

Мы тут нашли человека, которого черногорцы считают главой заговора с целью убийства своего премьера. Объявленного в розыск Интерпола за попытку переворота Эдуарда Широкова местные власти объявили российским разведчиком Шишмаковым. «Фонтанка» сравнила заговорщика Широкова и офицера Шишмакова.

У нас очередной эксклюзив из Исландии. Кристинн Крафнсон, журналист-расследователь, отважный разоблачитель банков, которые привели к крушению финансовой системы страны. И на протяжении 6 лет — официальный представитель Wikileaks. Он знает, кто и когда протечет следующим.

Хоккейный клуб СКА уверенно движется к Кубку Гагарина. И имеет отличные шансы на второе в истории команды чемпионство. Но за победу надо платить. Примета гласит – победитель регулярного сезона не выигрывает Кубок Гагарина.

Пока Мария Шарапова отстранена от дел, ее корона досталась петербурженке Светлане Кузнецовой. Которая выступила в родном городе впервые за 17-летнюю карьеру. И рассказала «Фонтанке», почему теннисистам в Петербурге не место.

Говорят, что передачу Исаакия затеяли, чтобы отвлечь гнев народа от жетона за 45 рублей. И теперь, чтобы отвлечь от Исаакия, затевают референдум за сухой закон в отдельно взятом Петербурге. Зря говорят — это стандартное весеннее обострение.

Вотум недоверия объявили сотрудники Пулковской обсерватории директору этого учреждения. Беда какая-то в Петербурге с директорами. Сначала Публичка, теперь обсерватория. Ректоры, кстати, тоже недавно немного поломались. Эпидемия?

Военный пенсионер из Калининграда попытался отбить свою «ласточку» у эвакуатора. Эвакуатор его переехал. Патовая ситуация, в которой немножко неправы все.