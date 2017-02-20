Российские саперы завершили разминирование Алеппо

Российские саперы завершили работы по разминированию сирийского Алеппо и теперь уезжают обратно в Россию, сообщает Первый канал.

Отмечается, что для военных в городе устроили торжественные проводы.

Дальнейшие работы по разминированию территории Алеппо будут проводить сирийские саперы. В видеосюжете телеканала говорится, что российские военные обучили их всем необходимым навыкам и оставили новейшее оборудование для разминирования.

В конце января сообщалось, что российские военнослужащие международного противоминного центра разминировали более 2 тыс. га в сирийском Алеппо.