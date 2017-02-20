Еще
20:13 20.02.2017
Пришлите свою новость!
19:46
Полигон «Красный бор» лишился лицензии
19:37
Такси на Пискаревском припарковалось под воду
19:36
Американский посол предложил сделать Сомали great again
19:29
Грузинку задержали за попытку въехать в Турцию в чемодане
19:23
Apple откроет первый собственный сервисный центр в России
19:14
Пострадавшего в ДТП мальчика из Тихвина на вертолете доставили в Петербург
19:08
МИД России: признание паспортов ДНР и ЛНР соответствует международному праву
19:00
СМИ: Упоминаемость Трампа на российском ТВ упала в четыре раза за две недели
18:54
В Госдуме предложили лишать сенаторов мандата за прогулы заседаний
18:50
В Хорватии унизили чернокожего лауреата «Оскара» Джейми Фокса
18:40
В правительстве РФ предлагают отказаться от импортных катетеров и стентов
18:38
«Фонтанка» за 60 секунд — 20 февраля
18:29
Пол Маккартни и Ринго Старр снова играют вместе
18:29
Российские саперы завершили разминирование Алеппо
18:21
СМИ: Немецкая актриса Марика Рёкк оказалась советской разведчицей
18:20
Алиса Вокс представила мини-альбом и показала неожиданные версии своих песен
18:12
Полтавченко ушел в отпуск на две недели
18:08
Суд заочно арестовал главу Hermitage Capital Браудера
18:03
МАРСа в Пассаже больше нет: центр искусства ищет новую базу в Петербурге
17:55
Российская бегунья вернула золотую олимпийскую медаль
17:49
ДНР начала отвод военной техники от линии соприкосновения
17:41
В Петербурге хотят провести референдум о сухом законе
17:34
Финляндия купит у Голландии танки
17:28
Мировой рынок вооружений за пять лет достиг максимума со времен холодной войны
17:20
Рособрнадзор лишил аккредитации два российских вуза
17:11
Аваков заявил о планах вернуть контроль над Донбассом за полтора года
17:08
Депутаты ЗакСа предложили ежегодно пересматривать перечень скверов
17:05
Петербуржцев приглашают на благотворительную кукольную мистерию «Царь Эдип»
17:04
Комитет по инвестициям будет искать инвесторов для Пробирных палат и других недостроев
17:00
Минск пообещал наказывать за пересечение границы по документам ЛНР и ДНР
16:59
Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности
16:54
Инициативная группа сформулировала вопросы для референдума по передаче Исаакиевского собора
16:48
Сотрудники Пулковской обсерватории потребовали отставки директора
16:40
Самые маленькие квартиры в Петербурге уместились в 13 «квадратов»
16:33
В Чувашии двое избитых участковым отсудили у МВД 40 тысяч рублей
16:27
Для Путина подготовили семистраничный психологический портрет Трампа
16:19
Комиссия Госдумы по этике разберет слова Милонова о предках Вишневского
16:16
На строящейся трассе М-11 в ДТП погиб человек
16:14
Кержаков и Новосельцев готовятся к ответному матчу с «Андерлехтом»
16:14
«Трансстрой» оспорит решение суда по стадиону на Крестовском острове
16:10
В Петербурге выросло число госпитализаций и закрытых на карантин классов
16:09
Бизнесвумен из Петербурга будут судить в Карелии по делу об «откатах»
16:05
«ДП»: ТРК «Пик» на Сенной площади ждёт кардинальная перестройка
15:49
Дебошир с канистрой бензина угрожал сжечь квартиру на Ириновском
15:45
В Сирии при подрыве автомобиля погибли четверо военных из России
15:38
В Петербурге на охранника гипермаркета напали с отверткой
15:37
На Лиговском ремонтируют газопровод
15:36
Смольный выиграл первый суд с «Трансстроем» по стадиону на Крестовском
15:35
МИД Германии: Признание паспортов ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям
15:30
Роскомнадзор назвал новостные агрегаторы, которые должны отчитаться о посещаемости
15:24
Двух подозреваемых в поджоге борделя задержали в Петербурге
15:19
Лос-Анджелес признан самым "пробочным" городом мира, Москва на втором месте
15:15
В России создали консорциум для продвижения отечественного софта
15:06
Россия через Финляндию подключилась к самому быстрому подводному интернет-кабелю
15:04
Стали известны дата и место прощания с народной артисткой России Светланой Карпинской
15:04
У Ладожского вокзала поймали восемь школьников, подкладывавших монетки под поезда
14:54
Новая Зеландия разрешила экстрадировать основателя Megaupload Кима Доткома в США
14:45
МПРА: Администрация завода Hyundai препятствует вступлению рабочих в профсоюз
14:31
«Почта России» разоблачила высылавшую кирпичи вместо смартфонов банду
14:28
На праздниках зимняя погода не уйдет из Петербурга
14:28
Курорт с переворотом: Как разглядеть Кремль из Черногории?
14:20
Минобрнауки заявило об отсутствии решения по обязательному ЕГЭ по истории
14:11
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
14:08
Песков прокомментировал предложение украинского депутата "отдать Крым в аренду"
13:55
Переезд торговцев из Апраксина двора начнётся в середине 2018 года
13:48
Лыжник из Венесуэлы не попадёт на ЧМ в Лахти из-за подозрений в терроризме
13:47
Дело об избиении фельдшера в Петербурге расследовали меньше недели
13:36
Задержан подозреваемый в жестоком избиении школьника в Пушкине
13:32
Компания музыканта Олега Нестерова оцифровала «Голос звездочета»
13:32
У «Ювелиров Северной столицы» ищут 759 миллионов рублей налогов
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.02.2017 18:21

СМИ: Немецкая актриса Марика Рёкк оказалась советской разведчицей

Одна из самых популярных актрис послевоенной Германии Марика Рёкк была тайным советским агентом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на недавно рассекреченные документы.

Согласно данным, с 1940 года девушка работала на стороне Кремля. Она родилась в Каире в 1913 году у венгерских родителей и провела свое детство в Будапеште.

Издание пишет, что она была завербована в качестве агента КГБ ее менеджером Хансом Хоффмайстером, который тоже работал на советскую разведку. Какую роль она играла в этом и какую информацию она могла бы передавать в Москву, остается неясным.

Также по данным документов, ее супруг режиссер Георг Якоби тоже работал на советскую разведку.

Рёкк скончалась на 91-м году жизни в 2004 году. Самым известным ее фильмом в 1944 году стала «Женщина моих грез», в советском прокате названная «Девушка моей мечты».

Источник: "Газета.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02

«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08

Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге

Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Хорватии унизили чернокожего лауреата «Оскара» Джейми Фокса
СМИ: Немецкая актриса Марика Рёкк оказалась советской разведчицей
Мировой рынок вооружений за пять лет достиг максимума со времен холодной войны
Рособрнадзор лишил аккредитации два российских вуза
Инициативная группа сформулировала вопросы для референдума по передаче Исаакиевского собора
В Петербурге выросло число госпитализаций и закрытых на карантин классов
Россия через Финляндию подключилась к самому быстрому подводному интернет-кабелю
Новая Зеландия разрешила экстрадировать основателя Megaupload Кима Доткома в США
«Почта России» разоблачила высылавшую кирпичи вместо смартфонов банду
Минобрнауки заявило об отсутствии решения по обязательному ЕГЭ по истории
Представитель Wikileaks: Cейчас Вашингтон «протекает», как никогда прежде
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как «тревожная кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС доведет до истерики
Смольный просят читать «мыло»
Крестный ход с бизнес-подходом
Кто делил Исаакий "без ведома Кремля"
Трампа отлучили от нашего телевизора
Алексей Учитель: На шоу Поклонская выиграет
Как в РНБ допинались до двери
Ловкость рук и чистая психология
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности

Сергей Николаев

Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия

Эскиз декорации к опере "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", Аполлинарий Васнецов.

Может ли опера объединить людей с разными политическими взглядами?

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На проспекте Гагарина поймали оленя

В Царском Селе танцевали "великаны"

В «Юбилейном» сразились фанаты «Спартака» и ЦСКА

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.