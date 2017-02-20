Накося выкуси: что продавали ко Дню защитника Отечества

К 23 февраля интернет-торговцы запаслись тематическим товаром, среди которого попадаются убойные предложения. В своем обзоре «Фонтанка» решила обойтись без подарков типа быковатой тематики трусов.

День влюбленных отшумел, унеся с собой деньги, потраченные на шоколадный неликвид и охапки непахнущих цветов. Но впереди еще немало способов потратиться на «оригинальные и необычные» подарки для близких. Совсем без трусов обойтись не получилось.

Благо ассортимент велик и без товаров уровня ниже пояса.

Из многообразия подарочного оружия остановим выбор на шоколадном пистолете (599 руб. за 125-граммовый револьвер).

скриншот с сайта pum-pu.ru

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«Ни один мужчина не устоит перед оружием, тем более из шоколада!» – с апломбом заявляется в описании. Если же вдруг и найдутся воины, не любящие сладкого, то есть прекрасная альтернатива: рогатка «Снайпер с присоской», а также ножи под названием «Доброе дерево», «Ветерок» или без названия, зато с рукоятью в форме котенка

В чудесной, исполненной света и улыбок стране живут ее защитники.

Впрочем, довольно умиления. В праздничном списке покупок найдется место и большой политике. К сожалению, уже поздно прикупить шахматный набор «Невероятный тандем» (продавался за 11 тысяч рублей). А он был занятным: во главе белого воинства стоял Путин, во главе черных, естественно, Обама. Остальные фигуры тоже узнаваемые – от коней до всяких пешек.

скриншот с сайта podarkimuzhchinam.vilingstore.net

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Но не стоит печалиться. Во-первых, Обама уже не актуален. Во-вторых, президент России всегда может быть вместе с нами, даже ночью. Всего за 299 рублей любой может приобрести маску для сна «Первые лица» в ассортименте: если вам почему-то не хочется провести ночь с Владимиром Путиным на лице, то есть еще вариант с Медведевым.

скриншот с сайта ac-studio.ru

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Где президент, там и шапка Мономаха. Головной убор, копирующий атрибут царской власти, можно приобрести по цене от 2 600 до 4 390 рублей. Правда, шапка Мономаха для вашего защитника будет вовсе не тяжела (665 граммов) и выполнена из искусственного меха, пластика и страз.

скриншот с сайта telegraf-spb.ru

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Здесь же можно дойти до логического конца и завершить ансамбль приобретением царской державы (1 190 р.) и скипетра (990 р.)

скриншот с сайта telegraf-spb.ru

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скриншот с сайта telegraf-spb.ru

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Можно подойти к празднику с вызовом и обзавестись не скрепной меховой шапкой, а совсем наоборот – кайзеровским шлемом.

скриншот с сайта menspro.ru

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Правда, это подороже Мономаха выйдет – придется выложить 9 500 р.

Если вам вдруг захочется оригинально разорвать шаблоны, то под царскую триаду можно надеть футболку с надписью «Дякую тобi, Боже, що я не москаль».

скриншот с сайта 23-f.ru

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Майдановская одежка красуется в разделе «патриотические футболки», правда, в отличие от оригинала, окаянная надпись выполнена с ошибкой. «Такая модель – чисто адресная, ее не подаришь любому мужчине, она подходит лишь узкой категории представителей сильной половины», – интригует продавец и просит за эпатаж всего-то 440 рублей.

Футболка, даже скандальная, изначально предназначена для игры в футбол. Но в районе 23 февраля вроде и развернуться негде. Вы ошибаетесь. На просторах Интернета можно встретить комплект «Футбол для туалета». Всего 1 490 руб. – и вы расстилаете футбольное поле под своими ногами в минуты интимного уединения. Два тайма по 45 минут – отличное упражнение для выработки терпения у домочадцев.

скриншот с сайта drugiepodarki.com

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Правда, в итоге туалетный футбол все-таки больше напоминает гольф. Кстати, для большего комфорта во время сортирной игры, не забудьте захватить с собой ароматизатор «Рожден в СССР», украшенный офицерскими звездочками - всего 139 руб.

скриншот с сайта ps-podarki.ru

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Еще, по версии интернет-магазинов, защитнику Отечества в свой праздник никак не обойтись без набора Мальчиша-Плохиша. В комплект стоимостью 990 руб. включены рогатка с пульками, складная поварешка и камуфлированная туалетная бумага в непромокаемом чехле (привет, туалетный футбол!).

скриншот с сайта menspro.ru

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Любопытно, что тема Плохиша всплывет в нашем перечне подарков еще раз. Другие торговцы за 410 рублей предлагают приобрести предсказательное печенье для этого персонажа. Причем имя своего Плохиша вы сможете указать сами. Красноречивый факт: в предпраздничном предложении не нашлось места какому-нибудь сувениру для Кибальчиша – его прискорбная судьба для наших защитников Отечества неподходяща.

скриншот с сайта redcube.ru

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Завершим обзор самым говорящим – в прямом смысле – подарком. Он предназначен для деликатных мужчин, как следует из описания: «Часто наши мимика и жесты говорят сами за себя. Но есть очень стеснительные люди, которые рады бы ответить, что они на самом деле думают, да не могут». Для таковых в праздничном арсенале найдется сенсорный фак: сувенир реагирует на движение неподалеку, из кулака выдвигается красноречивый средний палец. Жест происходит под произнесение механических фраз, среди которых «На-ка, выкуси!» и «И один в поле воин». Подарок целомудренно называется «Мудрый пальчик», фак вам продемонстрируют много раз – на сколько хватит батареек – всего за 990 рублей.

По магазинам бегал Евгений Хакназаров, «Фонтанка.ру»