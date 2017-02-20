Полтавченко ушел в отпуск на две недели

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ушел в отпуск. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Кибитов в своем Twitter-аккаунте.

По его данным, градоначальник будет находиться на отдыхе с 20 февраля по 6 марта. Исполнять обязанности главы города будет вице-губернатор, руководитель администрации Александр Говорунов.

Как утверждают собеседники «Фонтанки», губернатор Петербурга проведет эти 2 недели на юге России. Во время отпуска, 24 февраля, ему исполнится 64 года.