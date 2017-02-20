Суд заочно арестовал главу Hermitage Capital Браудера
Московский суд постановил отправить главу Hermitage Capital Уильяма Браудера под арест. В связи с тем, что Браудер проживает за рубежом, мера пресечения была объявлена заочно, передает 20 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.
По словам пресс-секретаря Тверского районного суда, постановление в отношении Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова было вынесено 17 февраля. В случае, если они будут экстрадированы или депортированы в Россию, у правоохранительных органов будут полномочия задержать их на два месяца.
Постановление о заочном аресте было вынесено в рамках нового уголовного дела, которое было возбуждено в 2015 году. Новое уголовное дело связано с обвинениями в преднамеренной организации банкротства и уходе от налогов.
Источник: РБК
Справка:
Глава инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер и Иван Черкасов обвиняются в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов. Следователи полагают, что фонд Браудера вывел из российского бюджета более 5 млрд руб.
Ранее, в 2013 году Тверской суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за мошенничество в особо крупном размере. Вскоре Браудер был объявлен в международный розыск. Однако Интерпол три раза отклонял запрос России на арест бизнесмена. По версии организации, дело против Браудера носит политический характер. Позднее против предпринимателя в России было возбуждено новое уголовное дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
В сентябре 2016 года Высокий суд Лондона приговорил бывшего следователя МВД России Павла Карпова, который вел дело фонда, к трем месяцам заключения за неуважение к суду. Причиной стала неявка Карпова в британский суд.