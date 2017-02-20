Суд заочно арестовал главу Hermitage Capital Браудера

Московский суд постановил отправить главу Hermitage Capital Уильяма Браудера под арест. В связи с тем, что Браудер проживает за рубежом, мера пресечения была объявлена заочно, передает 20 февраля «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

По словам пресс-секретаря Тверского районного суда, постановление в отношении Браудера и его бизнес-партнера Ивана Черкасова было вынесено 17 февраля. В случае, если они будут экстрадированы или депортированы в Россию, у правоохранительных органов будут полномочия задержать их на два месяца.

Постановление о заочном аресте было вынесено в рамках нового уголовного дела, которое было возбуждено в 2015 году. Новое уголовное дело связано с обвинениями в преднамеренной организации банкротства и уходе от налогов.