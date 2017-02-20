Российская бегунья вернула золотую олимпийскую медаль

Российская бегунья Александра Федорива-Шпаер вернула золотую медаль, завоеванную в эстафете 4х100 м на Олимпиаде 2008 года в Пекине, сообщила антидопинговый координатор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Елена Иконникова.

Вместе с Евгенией Поляковой, Юлией Гущиной и Юлией Чермошанской Федорива-Шпаер победила на Играх-2008 в Пекине в эстафете 4х100 м. В августе 2016 года сборную России лишили медали в этом виде программы. По итогам перепроверки в допинг-пробе Чермошанской обнаружены два запрещенных вещества — стенозолол и дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

«На данный момент медаль вернула Александра Федорива-Шпаер, участница эстафеты Олимпиады в Пекине 4 по 100 метров. Та же ситуация, что и с Антоном Кокориным. Она сама не нарушала антидопинговые правила, по крайней мере, по итогам перепроверки. Тем не менее, решила вернуть медаль. Мы высоко ценим ее поступок. Надеемся, что другие спортсмены последуют ее примеру», — цитирует Иконникову «Р-Спорт».

На прошлой неделе ВФЛА напомнила российским спортсменам и тренерам, уличенным в различных нарушениях, о необходимости вернуть медали и призовые деньги в соответствии с требованиями Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). За нарушение антидопинговых правил у российских спортсменов отняли в общей сложности 25 медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 гг. Ранее только бегун Антон Кокорин выполнил требование МОК, вернув бронзовую награду Олимпиады-2008 в Пекине, завоеванную в эстафете 4×400 м.