ДНР начала отвод военной техники от линии соприкосновения

Самопровозглашенная Донецкая народная республика начала отвод тяжелой военной техники от линии соприкосновения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

По данным агентства, вооружение отводится одновременно из нескольких точек. Военная техника направляется в место постоянного хранения, доступ к которому имеет Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин заявлял ранее, что отвод техники будет происходить только после 24 часов тишины и исключительно в «зеркальном режиме», передавало Донецкое агентство новостей. В понедельник, 20 февраля, Басурин сообщил, что украинская сторона «выполняет взятые на себя обязательства». По его словам, обстрелов ДНР с территории Украины в ночь с 19 на 20 февраля зафиксировано не было.

При этом спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин 20 февраля в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что предпосылок для отвода вооружений и введения режима прекращения огня на линии разграничения нет. По его словам, за ночь было зафиксировано пять обстрелов.

Стороны конфликта в Донбассе договорились об отводе вооружения 15 февраля на переговорах в Минске.

Минобороны Украины со ссылкой на заявление главы Генштаба страны Виктора Муженко 17 февраля сообщило, что вооруженные силы страны отвели тяжелые вооружения с линии разграничения в Донбассе.