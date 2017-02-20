В Петербурге хотят провести референдум о сухом законе

В Петербурге городская избирательная комиссия 21 февраля рассмотрит заявку на проведение референдума о введении сухого закона. Соответствующий вопрос «Об обращении главного редактора газеты «Трезвый Петроград»» значится в повестке заседания ГИК.

Как стало известно «Фонтанке» 20 февраля, заявитель – главный редактор газеты «Трезвый Петроград» Анатолий Обросков хочет спросить петербуржцев, как они относятся к запрету продавать в городе алкогольную продукцию, включая пиво, 24 часа в сутки. Аналогичное обращение о проведении референдума Обросков направил в избирком Ленобласти.

В соцсетях заявитель пишет, что не исключает, что избирком найдет ошибки в его запросе на проведение референдума (например, Обросков не проводил собрание инициативной группы). Тем не менее главный редактор газеты «Трезвый Петроград» уверен, что нужно проводить медиакампанию в поддержку сухого закона.

«Надо проводить очевидные пикеты, гнать медиаволну. Почему? И для того,чтобы вопрос о Сухом Законе был включён на выборах президента 2018. Есть информация,что будут в субъектах РФ Кремлём организованы местные референдумы для привлечения избирателей на участки. Ясно, что будет конкуренция. Мы , в таком случае,можем конкурировать с темой передачи Исаакия РПЦ. В любом случае,у ГИКа уже есть формальное основание включить референдум о Сухом Законе в бюллетени в день президентских выборов», – считает Обросков (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) Он также называет себя возможным кандидатом на пост президента на выборах в 2018 году.

Напомним, что сегодня же прошло собрание инициативной группы по организации референдума о статусе Исаакиевского собора. После февральских праздников документы подадут в Горизбирком.