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20.02.2017 17:28

Мировой рынок вооружений за пять лет достиг максимума со времен холодной войны

Объем мирового рынка вооружений с 2012 по 2016 год достиг максимума со времен холодной войны, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира SIPRI, опубликованного 20 февраля. Россия — вторая после США страна-экспортер оружия.

Согласно данным института, объем поставок вырос на 8,4% по сравнению с показателями 2007-2011 годов. Россия сохранила второе место в рейтинге экспортеров (23%), традиционно уступив США. Вдвоем страны поставляют более половины оружия в мире.

Самым быстрорастущим рынком эксперты назвали Ближний Восток — за пять лет его доля в импорте вооружений выросла на 86% и составила 29% от мирового рынка.

По данным SIPRI, пятерка крупнейших поставщиков обеспечивает почти три четверти (74%) мирового рынка вооружений. Лидерами экспорта последние пять лет оставались США, Россия и Китай. На США приходится треть всего мирового экспорта вооружений. С 2012 года доля Вашингтона в торговле оружием выросла на 21%. Как отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI Од Флеран, основная доля в поставках американского оружия — это ударные самолеты, оснащенные крылатыми ракетами и высокоточными боеприпасами, системы противовоздушной и противоракетной обороны последнего поколения.

Источник: РБК


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