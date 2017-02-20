Рособрнадзор лишил аккредитации два российских вуза. Еще двум образовательным учреждениям запретили прием студентов, сообщается на сайте ведомства 20 февраля.

Государственной аккредитации были лишены Губкинский филиал Белгородского государственного технологического университета им. В.Г.Шухова и Набережночелнинский государственный педагогический университет. По данным Рособрнадзора, такое решение было принято по результатам проверки информации об устранении выявленных ведомством несоответствий.

Также за неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзор запретил прием студентов в ННОУ ВПО «Гуманитарный институт» (г. Москва) и ЧОУ ВО «Невский институт языка и культуры» (г. Санкт-Петербург).

Вузы, лишенные аккредитации, могут вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца, однако его выпускники не получат диплом установленного Минобрнауки образца.

Ранее Рособрнадзор за неисполнение предписания в установленные сроки запретил принимать новых студентов в Славяно-греко-латинскую академию в Москве и Канашский филиал Института социальных и гуманитарных знаний.