Кого обвинили в покушении на премьера Черногории

Объявленного в розыск Интерпола за попытку переворота в Черногории Эдуарда Широкова местные власти объявили российским разведчиком Шишмаковым. К его портретам присмотрелась “Фонтанка”.

Власти Черногории объявили: во главе заговора с целью убийства премьера и государственного переворота стоял офицер российских спецслужб. Если ранее организатором неудавшегося путча считался просто гражданин России Эдуард Широков, то теперь прокуратура заявляет, что Широков на самом деле – засекреченный разведчик ГРУ по фамилии Шишмаков. «Фонтанка» сравнила заговорщика Широкова и офицера Шишмакова.

Вооруженное нападение на парламент, захват и последующее убийство премьер-министра Мило Джукановича по версии прокуратуры Черногории планировались в сентябре 2016 года. В ноябре 2016 года было названо имя предполагаемого организатора: гражданин России Эдуард Широков, «связанный с русскими националистами».

В декабре 2016 года Широков был объявлен в розыск Интерпола.

Согласно официальному сайту международной полицейской организации, Эдуард Широков разыскивается за терроризм и заговор против конституционного строя Черногории.

20 февраля 2016 года информационные агентства передали: главный специальный прокурор Черногории Миливое Катнич заявил, что якобы возглавлявший заговорщиков гражданин России – действующий офицер российских спецслужб:

«Он не Широков, а Эдуард Шишмаков, который в 2014 году был заместителем военного атташе в Польше, но выдворен из-за шпионажа в Россию как персона нон грата. Этот паспорт был ему выдан российскими органами, и он является членом российских служб безопасности».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг это обвинение, заявив, что оно «стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нас и нашей страны».

«Фонтанка» посмотрела на Эдуарда Широкова и Эдуарда Шишмакова. И нашла отличия только в нескольких буквах фамилии.

О Широкове

Известно только от черногорских властей. Эдуард Широков, по данным, предоставленным Черногорией Интерполу, родился 20 февраля 1971 года в Чите. Имеется его фото, судя по печати – скорее всего, с визы. Якобы как-то связан с русскими националистами.

О Шишмакове

Такой человек существует, и он оставил о себе достаточно информации в сети.

Фото: Фото из удаленного аккаунта ВКонтакте

Эдуард Шишмаков родился 20 февраля 1971 года в Читинской области. Видимо, рос в офицерской семье, так как часто переезжал. Среднюю школу для детей военнослужащих Группы советских войск в Германии окончил в 1988 году в городке Галле.

Высшее образование получал в Севастополе, в Высшем военно-морском училище имени Нахимова, которое и окончил в 2003 году с отличием. За время учебы успел развалиться Советский Союз, а Севастополь вместе с училищем временно стал украинским, но выпустился Шишмаков в российские вооруженные силы. Об офицере Шишмакове известно, что он служил на Балтийском флоте, имел отношение к Ленинградской военно-морской базе, некоторое время служил в Калининграде.

Черногорский прокурор утверждает, что Шишмаков (он же Широков) в 2014 году был помощником военного атташе в Польше, но был выдворен «за шпионаж». Данных о выдворении у «Фонтанки» нет, но в списке сотрудников российского посольства с дипломатическим статусом, размещенном на официальном сайте польского министерства иностранных дел, присутствует «Mr. Eduard Shishmakov, Assistant Military Attaché».

Кроме совпадения имени, даты и места рождения, Широков и Шишмаков отличаются поразительным внешним сходством. Эдуард Шишмаков оставил достаточно своих фото в социальных сетях (сейчас большинство аккаунтов удалены) и на интернет-страницах своих родственников. «Фонтанка» отличий фотографиями Шишмакова и фотографией с визы Широкова не обнаружила.

Мы попытались связаться с Эдуардом Шишмаковым, но известный мобильный телефон отключен, а домашний не отвечает.

Его сын, молодой петербургский бизнесмен в сфере «веб-мерчендайзига», на звонок «Фонтанки» ответил, но заявил, что это ошибка и он к упомянутому нами человеку отношения не имеет.

«Фонтанка» готова предоставить слово Эдуарду Шишмакову для комментария.

Денис Коротков, «Фонтанка.ру»