Аваков заявил о планах вернуть контроль над Донбассом за полтора года

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков полагает, что Киев вернет контроль над Донбассом в течение полутора лет. Об этом он заявил 20 февраля в интервью «Интерфакс-Украина».

​Глава украинского МВД отметил, что поставил перед погранслужбами страны «сверхзадачу» подготовиться «к деоккупации». «Такая задача обязательно появится, и это не должно быть неожиданной проблемой для нас», — отметил Аваков. Такие же инструкции, по его словам, получили силы Национальной полиции и Нацгвардии.

«Я ставлю задачу нашим пограничникам: будьте готовы обеспечить контроль на границе в любой момент, когда начнется политическое урегулирование вопроса конфликта в Донбассе — а я уверен, что это должно произойти в ближайшие полтора года, — вы будете первыми», — подчеркнул министр.