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20.02.2017 17:08

Депутаты ЗакСа предложили ежегодно пересматривать перечень скверов

Проводить инвентаризацию зеленых насаждений города ежегодно предложила фракция «Яблоко» Законодательного собрания Петербурга. Это позволит быстрее придавать скверам статус зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП), защищающий их от застройки, полагают депутаты.

Как сообщили "Фонтанке" 20 февраля источники во фракции «Яблоко» городского ЗакСа, законопроект обязывает Смольный ежегодно проводить инвентаризацию зеленых насаждений. То есть — измерять границы, устанавливать площадь скверов. Собранные данные позволяют вносить участки в перечень ЗНОП. На таких территориях запрещено капитальное строительство.

«Несмотря на большое количество заявок, поступивших в Смольный от депутатов и граждан, в 2016 году ни один новый сквер или парк так и не получили охранного статуса, поскольку чиновники попросту сорвали инвентаризацию», – сообщил депутат Михаил Амосов. Пока что закон не обязывает Смольный проводить инвентаризацию ежегодно.


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