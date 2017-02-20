Комитет по инвестициям будет искать инвесторов для Пробирных палат и других недостроев

Полномочия по привлечению компаний для завершения брошенных проектов перешли от комитета имущественных отношений к комитету по инвестициям. В списке 12 объектов. В том числе – Пробирные палаты на канале Грибоедова и бывшая территория больницы Марии Магдалины на Васильевском острове Петербурга.

Как сообщила 20 февраля "Фонтанке" глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, будущее каждого недостроя будет рассматривать специально созданная комиссия. Если инвестор оформил право собственности на возведенные конструкции, ему предложат достроить здание в течение 3 лет. Иначе – город намерен истребовать объект в казну.

Если же собственность на конструкции не зарегистрирована, Смольный будет освобождать участок силами Госинспекции по недвижимости. А затем — выставлять землю на торги или предоставлять инвестору.

В перечень недостроев, по которым правительство отменило постановления о привлечении инвесторов, вошло 12 пунктов. Это Пробирные палаты на набережной канала Грибоедова, 51 Б, снесенные ради отеля «Рэдиссон». А также – территория детской больницы Марии Магдалены на 14-й линии Васильевского острова, еще в 2004-м выделенная для постройки гостиницы.

Кроме того, в списке долгострой на Малой Балканской, 17, заброшенный универсам на проспекте Пятилеток, недостроенные конструкции на проспекте Энтузиастов, 32.