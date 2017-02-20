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20.02.2017 17:00

Минск пообещал наказывать за пересечение границы по документам ЛНР и ДНР

Пускать в Белоруссию по документам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не будут. Об этом рассказал официальный представитель белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский, передает 20 февраля БЕЛТА.

По словам собеседника агентства, пересечение границы Белоруссии возможно только по документам, которые дают на это право.

«Мы соблюдаем действующее законодательство. При отсутствии у лиц, пересекающих государственную границу, документов, дающих на это право, мы их пропустить не можем», — сказал Бычковский. Он также добавил, что при выявлении таких лиц их будут «привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством».

Президент России Владимир Путин 18 февраля подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Из указа следует, что документы признаются «временно, на период до политического урегулирования ситуации» в отдельных территориях Донецкой и Луганской областей. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, признание документов было продиктовано исключительно гуманитарными соображениями.

Источник: РБК


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