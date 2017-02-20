Инициативная группа сформулировала вопросы для референдума по передаче Исаакиевского собора

В помещении Российского творческого союза работников культуры инициативная группа утвердила вопросы для референдума по поводу статуса Исаакиевского собора. Об этом «Фонтанке» 20 февраля сообщил депутат Максим Резник.

По его словам, за утверждение вопроса проголосовали 19 из 22 участников инициативной группы.

Вопрос горожанам защитники музея предлагают задать такой:

«Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга Исаакиевский собор, Спас на Крови, Петропавловский собор должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?»

Отметим, что в инициативной группе принимают участие шесть депутатов ЗакСа – Максим Резник, Алексей Ковалев, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Михаил Амосов, а также представители «Открытой России», партии ПАРНАС, член правления Российского творческого союза работников культуры Юрий Подражанский, член правления Санкт-Петербургского союза ученых Иосиф Абрамсон, представитель содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов Людмила Григорьева, главный редактор «Новой газеты» Диана Качалова, историк, активист движения "Православные – за Исаакий как собор и музей" Михаил Медведев, активист общественного движения «Защита исторического центра» Владимир Котегов.

Как сообщили «Фонтанке» в инициативной группе, после праздников документы о проведении референдума будут поданы в Горизбирком.