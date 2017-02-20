Делая ремонт, петербуржец нашел на антресолях французское ружье вековой давности

Французское ружье начала XX века и более полутора сотен патронов нашел на антресолях во время ремонта в квартире на улице Турку местный житель. Оружие принадлежало его деду и не было зарегистрировано в правоохранительных органах.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, после обращения горожанина в районный лицензионно-разрешительный отдел специалисты осмотрели находку и выяснили, что это охотничье двуствольное ружье марки «Дарн» образца начала XX века. Оружие имеет уникальную конструкцию — у него неподвижные стволы и скользящий затвор.

Рядом с ружьем лежали 167 патронов 12-го калибра и 38 капсюлей к патронам. Сдавшему оружие и боеприпасы купчинцу выплатят компенсацию, размер которой не разглашается.

На «черном» рынке подобного рода ружье стоит порядка 50 тысяч рублей.