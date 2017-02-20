Сотрудники Пулковской обсерватории потребовали отставки директора

Вотум недоверия объявили директору Пулковской обсерватории в Петербурге Назару Ихсанову сотрудники учреждения. Итоги голосования направят в Федеральное агентство научных организаций и Российскую академию наук.

Как сообщила «Фонтанке» завлабораторией астрометрии и звездной астрономии Елена Рощина, 20 февраля в обсерватории прошло профсоюзное собрание сотрудников. Большинство участников - 127 человек – проголосовало за объявление вотума недоверия директору, 26 высказалось против. (Всего в обсерватории работает 320 сотрудников, но не все имеют право голосовать. Кворум на собрании был набран.) Сам Назар Ихсанов на собрание не пришел, объяснив это совещанием с партнерами, сообщила Елена Рощина.

Недовольство Ихсановым вызвали две причины. В октябре директор учреждения согласовал строительство жилья вблизи обсерватории. Проект предусматривает возведение 2 млн кв. м недвижимости. Как утверждают сотрудники, решение было принято с нарушением регламента — в обход ученого совета. А возведение жилья значительно ухудшит условия наблюдения небесных тел и приведет к закрытию некоторых программ.

Кроме того, с осени прошлого года в обсерватории начались увольнения, в том числе перспективных молодых ученых, говорят ее работники.

Назар Ихсанов возглавил обсерваторию в мае 2016 года. Он был избран большинством сотрудников. Тогда Ихсанов предлагал модернизировать существующие мощности обсерватории, обновив павильоны и оборудование. Однако позже заявил, что большую часть наблюдений из Пулково необходимо перенести на Кавказ.