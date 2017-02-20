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18:12 20.02.2017
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17:11
Аваков заявил о планах вернуть контроль над Донбассом за полтора года
17:08
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17:04
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20.02.2017 17:05

Петербуржцев приглашают на благотворительную кукольную мистерию «Царь Эдип»

В Александринском театре 27 февраля пройдет кукольная мистерия «Царь Эдип» под руководством всемирно известного дирижера Мариуса Стравинского, совместно с ведущими музыкантами и артистами из России и Европы.

Постановка состоится благодаря инициативе благотворительного фонда «Острова», который оказывает системную помощь больным муковисцидозом и их семьям по всей стране. Муковисцидоз – это редкое генетическое заболевание, поражающее легкие и пищеварительную систему и ведущее к сокращению срока жизни.

Опера-оратория Игоря Стравинского «Царь Эдип» – одно из самых величественных музыкально-театральных произведений XX-го века. Эта опера давно известна в Западной Европе, но в России она будет представлена впервые.

Билеты можно купить в театральных кассах и кассе Александринского театра.

Все пожертвования и средства от продажи билетов будут направлены на реализацию программ фонда «Острова».


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