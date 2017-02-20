В Чувашии двое избитых участковым отсудили у МВД 40 тысяч рублей

Новочебоксарский городской суд взыскал с МВД России 40 тыс. руб. в пользу двух мужчин, которых избил участковый.

Об этом «Газете.Ru» 20 февраля сообщил представитель истцов, юрист Алексей Глухов, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

Представитель ответчика отказался признать требования истцов, а прокурор попросил судью назначить справедливую сумму в качестве компенсации морального вреда. Истцы намерены обжаловать решение суда в Верховном суде Чувашии.

«Мизерные компенсации, присуждаемые российскими судами, уже стали предметом изучения Европейским судом по правам человека... В общем, если сумма компенсации по иску двух пострадавших не будет увеличена в апелляционной инстанции, то, думаю, России вновь придется отвечать на неприятные вопросы европейских судей», — отметил Глухов.

8 сентября 2016 года участковый ОМВД по городу Новочебоксарску Александр Семенов без какой-либо причины избил двух мужчин на автозаправочной станции. Участкового уволили из органов внутренних дел. Семенов полностью признал свою вину в превышении должностных полномочий. Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно, лишил права работать в правоохранительных органах в течение трех лет и звания лейтенанта полиции.