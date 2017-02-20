Для Путина подготовили семистраничный психологический портрет Трампа

Президенту России Владимиру Путину подготовили психологический портрет американского лидера Дональда Трампа, сообщает 20 февраля NBC News со ссылкой на бывшего замглавы МИД Андрея Федорова.

По его словам, документ, состоящий из семи страниц, подготовили бывшие дипломаты и некоторые из сотрудников администрации президента. Как предполагается, психологический портрет Трампа должен помочь Путину в планировании его первой встречи с президентом США, дата которой пока неизвестна.

«В Кремле идет очень серьезная подготовительная работа, которая включает в себя и документ из семи страниц, описывающий психологический портрет Трампа. Он основан преимущественно на последних двух-трех месяцах и последних неделях», – рассказал Федоров.

Он отметил, что психологический портрет регулярно редактируется. По его словам, многие в Кремле считают, что Трамп относится к своему президентству как к ведению бизнеса.