Комиссия Госдумы по этике разберет слова Милонова о предках Вишневского

Комиссия по этике разберет высказывания Виталия Милонова о предках депутатов петербургского ЗакСа Бориса Вишневского и Максима Резника. Об этом парламентарий сообщил «Фонтанке» 20 февраля.

Напомним, 12 февраля после крестного хода вокруг Исаакиевского собора Милонов заявил журналистам: «...Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям». После того, как депутата обвинили в антисемитизме, он пояснил, что имел в виду язычников, а через несколько дней извинился перед теми, кого обидели его слова. 19 февраля «Вести недели» с Дмитрием Киселевым посвятили депутату почти четверть часа, в сюжете поведение политика было названо «малахольным», также под раздачу попали депутат ГД и создатель НОД Евгений Федоров, а вместе с ним и яблочник, депутат ЗакСа Борис Вишневский, которые также неоднозначно, по мнению ведущего, комментировали ситуацию с передачей Исаакиевского собора РПЦ.

«Идет борьба ценностных ориентиров, и Исаакиевский собор – просто повод, – считает Милонов. – Не все довольны, что есть люди, которые не готовы продаваться ради веры».

По словам Милонова, в Москве к нему еще не все привыкли: «В ЗакСе ко мне не было бы вопросов, все привыкли, что я так говорю. И главное, что сами депутаты, о которых шла речь, меня правильно поняли. С Киселевым же я даже не знаком, и передачи его не смотрю с того момента, как он поддержал легализацию однополых браков».

В Москве Милонов заметил повышенную чувствительность к антисемитизму. «Получилось в итоге из-за этой чувствительности, как в анекдоте про немцев: если коммунист, то расстрелять, если не коммунист, то принять в партию, потом расстрелять».

По словам депутата, теперь ему придется более иносказательно давать комментарии, заменяя имена на псевдонимы. Что же касается комиссии по этике, то его пока туда не вызывали, а если это произойдет, то депутат намерен пояснить, что его неверно поняли.