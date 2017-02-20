«Трансстрой» оспорит решение суда по стадиону на Крестовском острове

Обжаловать решение Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти намерена корпорация «Трансстрой». Арбитраж встал на сторону Смольного и признал законным расторжение контракта на строительство стадиона на Крестовском острове стоимостью 12,5 млрд рублей.

Как сообщил «Фонтанке» 20 февраля представитель «Трансстроя», компания не согласна с решением, вынесенным сегодня арбитражным судом.

«Трансстрой» будет использовать все юридические средства для защиты своих прав, включая обжалование решения в вышестоящие инстанции», – сообщили в компании.

Арбитражный суд 20 февраля отказал компании «Инжтрансстрой», входящей в корпорацию, в иске к комитету по строительству. Компания просила признать незаконным расторжение контракта на возведение стадиона на Крестовском острове, состоявшееся в июле 2016 года. Выигрыш в суде позволил бы корпорации взыскать со Смольного убытки и упущенную выгоду из-за расторжения контракта, а также — добиться исключения из реестра недобросовестных поставщиков.

В арбитражном суде идет еще два разбирательства комитета и «дочек» «Трансстроя». Фирмы оспаривают расторжение контрактов стоимостью 9,1 млрд и 2,9 млрд рублей. Договоры также были разорваны в июле прошлого года.

Смольный разорвал контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона в июле 2016 года. Город был недоволен сроками, качеством работ и заявлял о завышении их стоимости. В августе площадку передали новому подрядчику — ОАО «Метрострой». Компания официально сдала стадион в эксплуатацию 30 декабря. Однако работы по установке и пусконаладке оборудования продолжатся до конца марта. Полностью арена будет готова к 1 мая, ранее заявлял вице-губернатор Игорь Албин.