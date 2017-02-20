Кержаков и Новосельцев готовятся к ответному матчу с «Андерлехтом»

Продолжает подготовку к ответному матчу против «Андерлехта» футбольный клуб «Зенит». Как сообщает 20 февраля официальный сайт петербургской команды, в сегодняшнем занятии в общей группе приняли участие защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков.

Оба футболиста были вынуждены из-за травм пропустить третий сбор, проходивший в Бельгии.

Сегодняшнее занятие началось около 11:00 и продолжалось около полутора часов.

Ответный матч с «Андерлехтом» пройдет 23 февраля на «Петровском», он начнется в 21.00 мск. Напомним, первая встреча в Бельгии завершилась победой «Андерлехта» со счетом 2:0. Для выхода в четвертьфинал Лиги Европы «Зениту» необходимо забить минимум три гола и при этом ни разу не пропустить.