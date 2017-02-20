Бизнесвумен из Петербурга будут судить в Карелии по делу об «откатах»

Предприниматель из Петербурга предстанет перед судом в Петрозаводске. По версии следствия, Лида Радченко через посредников договорилась о поставках медицинского оборудования в две больницы Карелии через «откаты» главврачам.

Как сообщает 20 февраля Генеральная прокуратура РФ, Радченко обвиняется в том, что предложила медицинским работникам по 10% от общей суммы контрактов, если торги выиграют именно ее компании. Как считают в правоохранительных органах, таким образом с 2013 до 2016 года через взятки бизнесвумен удалось передать врачам 1,6 миллиона рублей.

На сегодняшний день главврач городской детской поликлиники №1 Петрозаводска Лариса Рудковская уже осуждена за получение взяток, расследование дела ее коллеги из другого медучреждения еще продолжается.

По данным информационно-аналитической системы «Спарк», петербурженка Лида Радченко является генеральным директором компании «Никамед», которая занимается поставками ортопедического оборудования. Ей также принадлежит доля в ООО «Медлон». Судя по информации об этой компании в открытых источниках, она создана исключительно для того, чтобы участвовать в госзакупках. По данным сайта «Russia ОПТ», 96% контрактов были заключены именно с карельскими учреждениями.