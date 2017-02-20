Дебошир с канистрой бензина угрожал сжечь квартиру на Ириновском

Сотрудники Росгвардии доставили в отдел полиции Красногвардейского района дебошира, который ворвался в квартиру своей знакомой с канистрой бензина и грозил все сжечь.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба ГУ Росгвардии, инцидент произошел в пять вечера 17 февраля. Мужчина выломал дверь в квартиру на Ириновском проспекте, 17, где в тот момент находились его 20-летняя знакомая с 81-летней бабушкой. В руках агрессора была канистра с бензином, содержимое которой незваный гость угрожал разлить и поджечь. Когда пожилая женщина попыталась позвонить в полицию, нападавший выхватил у нее из рук телефон, попутно нанеся травмы пенсионерке.

Однако к правоохранителям обратились соседи. Прибывший на место наряд задержания вневедомственной охраны отобрал у неадекватного мужчины и канистру, и телефон, после чего его доставили в отдел полиции. Обеим женщинам пришлось обратиться за медицинской помощью. Возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».