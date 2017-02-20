В Сирии при подрыве автомобиля погибли четверо военных из России

Четверо российских военных погибли в результате подрыва автомобиля в Сирии, еще двое военнослужащих получили ранения, передает 20 февраля РИА Новости со ссылкой на сообщение Минобороны России.

«16 февраля 2017 года в Сирийской Арабской Республике в результате подрыва автомобиля на радиоуправляемом фугасе погибли четыре российских военнослужащих <...> В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики», — говорится в сообщении ведомства.