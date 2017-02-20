В Петербурге на охранника гипермаркета напали с отверткой

Водитель «Газели» в ответ на просьбу переставить машину на парковке напал на 29-летнего сотрудника службы безопасности гипермаркета «Окей» в Красносельском районе Петербурга. Мужчину задержали сотрудники Росгвардии, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области, сигнал с тревожной кнопки гипермаркета на проспекте Маршала Жукова, дом 31, корпус 1, поступил 18 февраля. 31-летний дебошир повздорил со старшим смены охранников и не просто лез в драку, а угрожал убить оппонента отвёрткой.

Около 18 часов того же дня нервный водитель был задержан и доставлен в 82 отдел полиции, где возбудили уголовное дело об угрозе убийством.