На Лиговском ремонтируют газопровод

Автомобилистов просят объезжать участок дороги во Фрунзенском районе Петербурга в понедельник, 20 февраля. У дома 128 по Лиговскому проспекту ремонтируют газопровод.

О проводящихся работах сообщили в пресс-службе ГРО "ПетербургГаз". Накануне газовые сети в этом районе обследовали с помощью специализированной автолаборатории, которая и выявила ненадежный участок. Работы на газопроводе среднего давления планируют закончить в течение пяти часов, после чего начнется восстановление асфальта. На потребителях работы не отразятся, снабжение газом продолжится в обычном режиме.