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16:05 20.02.2017
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20.02.2017 15:35

МИД Германии: Признание паспортов ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям

В МИД ФРГ назвали указ президента России Владимира Путина о признании Россией документов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушением Минских договоренностей, сообщает ТАСС 20 февраля. Об этом заявил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.

«Подписанный президентом Путиным указ о признании Россией выданных в ДНР и ЛНР документов, с нашей точки зрения, однозначно противоречит духу и целям Минских соглашений», — сказал он.

Шефер отметил, что в ФРГ шаг российской стороны расценивают как противоречащий Минским соглашениям.

18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым на территории России будут признаваться документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства в «отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Президент Украины Петр Порошенко назвал признание Россией документов, выданных в ДНР и ЛНР, доказательством нарушения международного права российским руководством.

Источник: "Газета.ру"


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