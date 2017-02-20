Смольный выиграл первый суд с «Трансстроем» по стадиону на Крестовском

Расторжение контракта на строительство стадиона на Крестовском острове стоимостью 12,5 млрд рублей признал законным Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Он отказал в иске компании «Инжтрансстрой» и признал правоту Смольного.

Как указано на сайте арбитража, 20 февраля суд отказал в иске «Инжтрансстрою» и удовлетворил встречные требования комитета по строительству. Компания просила признать незаконным расторжение контракта на возведение стадиона на Крестовском острове, состоявшееся в июле 2016 года.

«Сегодняшнее решение Арбитражного суда говорит о том, что Санкт-Петербург расторгнул контракт с бывшим генеральным подрядчиком на законных основаниях, а требование «Трансстроя» о признании недействительным одностороннего отказа от контракта не имеет под собой ни фактических, ни юридических оснований», – сообщил «Фонтанке» Валерий Зинченко, старший управляющий партнер коллегии Pen&Paper, представлявшей интересы Смольного.

Выигрыш в суде позволил бы корпорации взыскать со Смольного убытки и упущенную выгоду из-за расторжения контракта, а также — добиться исключения из реестра недобросовестных поставщиков. Попав в него, компания не может 3 года получать господряды. Теперь же убытки с экс-подрядчика, напротив, сможет взыскивать комитет по строительству.

В арбитражном суде идет еще два разбирательства комитета и «дочек» «Трансстроя». Фирмы оспаривают расторжение контрактов стоимостью 9,1 млрд и 2,9 млрд рублей. Договоры также были разорваны в июле прошлого года.

Дополнительно «Трансстрой» подал к Смольному иски на сумму почти миллиард рублей. Ответные претензии комитета по строительству составляют 3,7 млрд рублей. Гарантом по контрактам с «Трансстроем» выступает Банк ВТБ.

Смольный разорвал контракты с «Трансстроем» на строительство стадиона в июле 2016 года. Город был недоволен сроками, качеством работ и заявлял о завышении их стоимости. В августе площадку передали новому подрядчику — ОАО «Метрострой». Компания официально сдала стадион в эксплуатацию 30 декабря. Однако работы по установке и пусконаладке оборудования продолжатся до конца марта. Полностью арена будет готова к 1 мая, ранее заявлял вице-губернатор Игорь Албин.