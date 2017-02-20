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20.02.2017 15:24

Двух подозреваемых в поджоге борделя задержали в Петербурге

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали двух мигрантов, подозреваемых в поджоге частного дома в Красносельском районе. Пожарные за утро дважды выезжали по одному адресу.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и области, двух мужчин, 21 года и 28 лет, задержали около трех  ночи 17 февраля у дома №151 по Таллинскому шоссе. Наряд гвардейцев ночные прохожие привлекли тем, что ночью шествовали с битами наголо. Заметив патрульный автомобиль, неизвестные попытались скрыться, но были задержаны.

Мужчин доставили в 54 отдел полиции, где позже они сознались, что повредили и подожгли частный дом, расположенный на Таллинском шоссе, 172. Там, как говорят, находится салон для оказания интимных услуг, где двух уроженцев Узбекистана обидели.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества").

Напомним, что пожарные Петербурга два раза выезжали на тушение пожара по указанному выше адресу. Первый сигнал о возгорании поступил в 02:45 семнадцатого февраля. В двухэтажном частном доме размером 10 на 10 метров обгорела обстановка первого этажа на площади 10 квадратных метров. В 03:01 пожар потушили. А в 09:22 пожарных вызвали вновь. На этот раз горела обстановка второго этажа – на площади 50 квадратных метров.


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