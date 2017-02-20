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16:05 20.02.2017
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20.02.2017 15:19

Лос-Анджелес признан самым "пробочным" городом мира, Москва на втором месте

Лос-Анджелес признан самым загруженным городом мира. В 2016 году водители здесь провели в пробках 104 часа, сообщает 20 февраля «Авторамблер» со ссылкой на аналитиков компании Inrix.

Второе место в рейтинге заняла Москва – 91 час. На третьем месте расположился Нью-Йорк с результатом в 89 часов.

В первую пятерку также попали Сан-Франциско и колумбийская Богота. Следом идут Сан-Паулу, Лондон, Атланта и Париж, а замыкает топ-10 Майами.

Доминирование американских городов в рейтинге эксперты объяснили стабильной экономической ситуацией в США, ростом занятости населения и низкими ценами на топливо.

Источник: «Авторамблер»


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Новый сервис по заказу полисов ОСАГО запущен Банком «Санкт-Петербург»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с компанией «Гамбит» создал уникальный интернет-портал www.bspbins.ru.На нем любой житель Петербурга может рассчитать и оформить полис ОСАГО.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2016 10:40
БСПБ: Фортуна сделала правильный выбор
«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
АРКАН
30.06.2016 09:00
АРКАН – автомобили, угнанные в Петербурге и Москве, вернулись домой
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