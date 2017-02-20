Лос-Анджелес признан самым "пробочным" городом мира, Москва на втором месте

Лос-Анджелес признан самым загруженным городом мира. В 2016 году водители здесь провели в пробках 104 часа, сообщает 20 февраля «Авторамблер» со ссылкой на аналитиков компании Inrix.

Второе место в рейтинге заняла Москва – 91 час. На третьем месте расположился Нью-Йорк с результатом в 89 часов.

В первую пятерку также попали Сан-Франциско и колумбийская Богота. Следом идут Сан-Паулу, Лондон, Атланта и Париж, а замыкает топ-10 Майами.

Доминирование американских городов в рейтинге эксперты объяснили стабильной экономической ситуацией в США, ростом занятости населения и низкими ценами на топливо.