В России создали консорциум для продвижения отечественного софта

Институт развития интернета (ИРИ) и «дочка» «Ростеха» Национальный центр информатизации (НЦИ) 20 февраля объявили о создании консорциума разработчиков отечественного программного обеспечения, передает корреспондент РБК.

Основная цель консорциума — консолидация компетенций российских компаний, занимающихся созданием ПО. Экономический эффект, как ожидают создатели консорциума, составит «сотни миллионов рублей», сообщила директор центра компетенций ИРИ «IT+Суверенитет» Анна Мещерякова.

Как пояснила РБК Мещерякова, сейчас заказчику трудно выбрать отечественный продукт, так как он не уверен в том, что получит комплексную поддержку и этот продукт будет совместим с решениями сторонних компаний.

«В реестре отечественного ПО значатся 24 операционные системы, но никто не заботится о том, чтобы они были совместимы между собой. Наша задача состоит в том, чтобы заказчик чувствовал себя уверенно и понимал, что между продуктами разработчиков будет организована совместимость, они не будут конфликтовать между собой. Именно такая работа и позволит заказчикам более смело планировать импортозамещение», — отметила Анна Мещерякова.

По ее словам, на данном этапе стоит задача объединить разработчиков операционных систем на базе ядра Linux, среди которых «Базальт», «РусБИТех» (разработчик Astra Linux), «Ред софт».