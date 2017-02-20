Новая Зеландия разрешила экстрадировать основателя Megaupload Кима Доткома в США

Суд в Новой Зеландии постановил экстрадировать основателя файлообменника Megaupload Кима Доткома в США, но не по обвинению в нарушении авторских прав, сообщает 20 февраля The New Zealand Herald.

Отмечается, что судья не нашел оснований именно по этому обвинению, так как в Новой Зеландии нет эквивалента преступления по авторским правам, который бы позволял применить экстрадицию.

Экстрадиция была принята на основе того, что Дотком обвиняется в мошенничестве. Сам Дотком в интервью изданию назвал решение суда победой для него.

По его словам, теперь суд пытается зайти с другой стороны, обвиняя его в мошенничестве. Дотком выразил уверенность, что по такому обвинению у него есть шанс

В своем твиттере он назвал это решение политическим. «Я говорил, что меня не могут экстрадировать по закону об авторских правах, и я был прав. Что это? Законы шариата?» — написал Дотком.

В Новой Зеландии суд над Кимом Доткомом проходил несколько месяцев, еще с 2016 года.

Дотком был арестован в январе 2012 года в рамках операции ФБР по делу о незаконной деятельности Megaupload — портала, позволявшего пользователям обмениваться большими файлами.