Еще
16:04 20.02.2017
Пришлите свою новость!
15:49
Дебошир с канистрой бензина угрожал сжечь квартиру на Ириновском
15:45
В Сирии при подрыве автомобиля погибли четверо военных из России
15:38
В Петербурге на охранника гипермаркета напали с отверткой
15:37
На Лиговском ремонтируют газопровод
15:36
Смольный выиграл первый суд с «Трансстроем» по стадиону на Крестовском
15:35
МИД Германии: Признание паспортов ДНР и ЛНР противоречит Минским соглашениям
15:30
Роскомнадзор назвал новостные агрегаторы, которые должны отчитаться о посещаемости
15:24
Двух подозреваемых в поджоге борделя задержали в Петербурге
15:19
Лос-Анджелес признан самым "пробочным" городом мира, Москва на втором месте
15:15
В России создали консорциум для продвижения отечественного софта
15:06
Россия через Финляндию подключилась к самому быстрому подводному интернет-кабелю
15:04
Стали известны дата и место прощания с народной артисткой России Светланой Карпинской
15:04
У Ладожского вокзала поймали восемь школьников, подкладывавших монетки под поезда
14:54
Новая Зеландия разрешила экстрадировать основателя Megaupload Кима Доткома в США
14:45
МПРА: Администрация завода Hyundai препятствует вступлению рабочих в профсоюз
14:31
«Почта России» разоблачила высылавшую кирпичи вместо смартфонов банду
14:28
На праздниках зимняя погода не уйдет из Петербурга
14:20
Минобрнауки заявило об отсутствии решения по обязательному ЕГЭ по истории
14:11
Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти
14:08
Песков прокомментировал предложение украинского депутата "отдать Крым в аренду"
13:55
Переезд торговцев из Апраксина двора начнётся в середине 2018 года
13:48
Лыжник из Венесуэлы не попадёт на ЧМ в Лахти из-за подозрений в терроризме
13:47
Дело об избиении фельдшера в Петербурге расследовали меньше недели
13:36
Задержан подозреваемый в жестоком избиении школьника в Пушкине
13:32
Компания музыканта Олега Нестерова оцифровала «Голос звездочета»
13:32
У «Ювелиров Северной столицы» ищут 759 миллионов рублей налогов
13:30
Напавшего на скорую помощь бизнесмена осудили условно в Петербурге
13:24
В ДТП под Саратовом погибли шесть человек, в том числе иностранцы
13:14
ВАЗ и пять большегрузов столкнулись на М-10: двое погибших
13:14
В Сочи без холодной воды остались семь тысяч человек
13:00
Министр культуры Мединский получил "Достык" II степени
12:53
В Петербурге будут судить капитана прогулочного судна
12:52
Москва ответила на обвинения в участии в попытке переворота в Черногории
12:40
Компания из Вьетнама готова вложить 670 млн в реконструкцию особняка Протопопова под отель
12:34
Смольный подпишет концессионное соглашение с ФК "Зенит" о передаче стадиона на Крестовском к 1 августа
12:32
Петербуржцы пытались нелегально перевезти в Финляндию 15 человек, но попались
12:25
В Петербурге задержали душителей таксиста Uber
12:18
Сергей Боярский сменит профиль в Думе с культурного на экологический
12:16
ЦБ повторно отключил банк "Пересвет" от своей платежной системы
12:04
На границе с Финляндией задержали контрабандиста с айфонами и комбинезонами
11:59
СМИ узнали подробности пересмотренного указа Трампа о мигрантах
11:51
Ипотеку на новостройки берут вдвое чаще, чем на готовые квартиры
11:46
Посол КНДР: Убитый в Малайзии не является братом Ким Чен Ына
11:39
Депутат Федоров обвинил Дмитрия Киселева в участии в «антипрезидентском заговоре»
11:32
Водитель угнанной в Шушарах «Шкоды» с полицией на «хвосте» выпрыгнул на ходу
11:26
Радио "Книга" начнет вещание в Петербурге
11:19
Самолет упал на жилой квартал в США; пострадал один человек
11:12
Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве
11:05
В СМИ подсчитали, что Украина оказалась в числе крупнейших покупателей еды из России
10:59
ВЦИОМ: Россияне высказались за нейтралитет в украинском конфликте
10:55
Спецпрокурор Черногории заявил об участии «российских органов» в попытке госпереворота
10:45
В ДТП с тремя большегрузами на М-10 погиб человек
10:45
Напавшего на "скорую" бизнесмена начинают судить в Петербурге
10:39
В Петербурге мошенники орудовали под видом полицейских
10:33
Визу в Финляндию сделают за 12 дней
10:27
Комитет по промышленной политике Смольного покинет еще один зампред
10:21
Петербургского бизнесмена будут судить за попытку скрыть счет от приставов
10:15
"Квадрат": Шушарам пообещали транспортную доступность
10:14
Может ли опера объединить людей с разными политическими взглядами?
10:09
На Новаторов погрузчик переехал пенсионера после конфликта из-за эвакуированного "БМВ Х-5"
10:03
Комитет по строительству расторгает контракты на миллиард
09:57
В Петербурге хотят построить необычный больничный городок
09:49
Рогозин заявил о разработке сверхскоростного вертолета в России
09:41
В РФ авиадебоширам запретят летать в течение трех лет
09:33
План Артеменко: Российские отчисления за аренду Крыма пойдут на восстановление Донбасса
09:25
Подростку в Пушкине могли проломить голову из ревности
09:17
Дорожные работы ограничат "Нарву", "Скандинавию", псковскую трассу и Южное полукольцо
09:09
Россиянке грозит тюрьма за кормление рыбок в Таиланде
09:01
В Петербурге задержаны девять наркодилеров
08:53
Две «Ауди» сгорели на Типанова
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
20.02.2017 14:54

Новая Зеландия разрешила экстрадировать основателя Megaupload Кима Доткома в США

Суд в Новой Зеландии постановил экстрадировать основателя файлообменника Megaupload Кима Доткома в США, но не по обвинению в нарушении авторских прав, сообщает 20 февраля The New Zealand Herald.

Отмечается, что судья не нашел оснований именно по этому обвинению, так как в Новой Зеландии нет эквивалента преступления по авторским правам, который бы позволял применить экстрадицию.

Экстрадиция была принята на основе того, что Дотком обвиняется в мошенничестве. Сам Дотком в интервью изданию назвал решение суда победой для него.

По его словам, теперь суд пытается зайти с другой стороны, обвиняя его в мошенничестве. Дотком выразил уверенность, что по такому обвинению у него есть шанс

В своем твиттере он назвал это решение политическим. «Я говорил, что меня не могут экстрадировать по закону об авторских правах, и я был прав. Что это? Законы шариата?» — написал Дотком.

В Новой Зеландии суд над Кимом Доткомом проходил несколько месяцев, еще с 2016 года.

Дотком был арестован в январе 2012 года в рамках операции ФБР по делу о незаконной деятельности Megaupload — портала, позволявшего пользователям обмениваться большими файлами.

Источник: "Газета.ру"


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02

«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»

«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08

Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге

Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15

Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных

В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Россия через Финляндию подключилась к самому быстрому подводному интернет-кабелю
Новая Зеландия разрешила экстрадировать основателя Megaupload Кима Доткома в США
«Почта России» разоблачила высылавшую кирпичи вместо смартфонов банду
Минобрнауки заявило об отсутствии решения по обязательному ЕГЭ по истории
Напавшего на скорую помощь бизнесмена осудили условно в Петербурге
В Петербурге будут судить капитана прогулочного судна
ВЦИОМ: Россияне высказались за нейтралитет в украинском конфликте
Напавшего на "скорую" бизнесмена начинают судить в Петербурге
Рогозин заявил о разработке сверхскоростного вертолета в России
В РФ авиадебоширам запретят летать в течение трех лет
Представитель Wikileaks: Cейчас Вашингтон «протекает», как никогда прежде
За изобретение - "пять", а по бизнесу - "неуд"
Как «тревожная кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС доведет до истерики
Смольный просят читать «мыло»
Крестный ход с бизнес-подходом
Кто делил Исаакий "без ведома Кремля"
Трампа отлучили от нашего телевизора
Алексей Учитель: На шоу Поклонская выиграет
Как в РНБ допинались до двери
Ловкость рук и чистая психология
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Подсчитай сам, сколько человек пришло на крестный ход вокруг Исаакия

Эскиз декорации к опере "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии", Аполлинарий Васнецов.

Может ли опера объединить людей с разными политическими взглядами?

фото с сайта vk.com, группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

На проспекте Гагарина поймали оленя

Сергей Николаев

Четыре тысячи верующих обошли Исаакиевский собор крестным ходом

В Царском Селе танцевали "великаны"

В «Юбилейном» сразились фанаты «Спартака» и ЦСКА

Новости компаний
«Петербургская Недвижимость»
18.02.2017 00:02
«Петербургская Недвижимость» приглашает на выставку «Жилищный проект»
«Петербургская Недвижимость» приглашает на крупнейшую выставку «Жилищный проект», которая пройдет 18-19 февраля 2017 года в СКК «Петербургский»
www.uralairlines.com
14.02.2017 08:08
Пассажиры Уральских авиалиний активно сканируют лето в Санкт-Петербурге
Жители нашей страны продолжают узнавать самые выгодные предложения, спрятанные за огромными QR-кодами. Например, москвичи в этом году выбрали Сочи, Симферополь, Ларнаку, Барселону и Тиват.
«Терем-квартет» Автор фото Даниил Рабовский
10.02.2017 18:15
Музыка – лучший подарок ко Дню всех влюбленных
В преддверии Дня всех влюбленных Санкт-Петербургская филармония им. Д. Д. Шостаковича предоставит возможность сделать отличный подарок себе и своим близким. 12 февраля в кассе Филармонии билеты на 13 концертов Большого зала можно приобрести со скидкой 50%.
«Победа»
09.02.2017 18:00
«Победа» позволит оплатить свои капризы
Российский дискаунтер «Победа» меняет правила игры в пользу своих пассажиров. С 9 февраля авиакомпания предоставляет новую услугу — замена маршрута и даты вылета в своем бронировании
КЕЙ
09.02.2017 09:00
КЕЙ рассказал про smart-гаджеты для красоты и здоровья
Несколько лет назад многочисленные устройства, относящиеся к «индустрии красоты», были практически недоступны для обычных пользователей вне специализированных салонов
Фабио Мастранджело
08.02.2017 17:03
В жюри конкурса «Звезда Удачи» вошли эксперты мирового уровня
Масштабный некоммерческий проект группы компаний «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширил коллегию жюри. В 12-м сезоне в нее вошли более 10 новых экспертов, среди которых профессионалы с мировым именем
«Звезда Удачи»
02.02.2017 15:42
Конкурс «Звезда Удачи» запускает пять новых номинаций
Крупнейший некоммерческий проект ГК «ЦДС» – конкурс «Звезда Удачи» – расширяет возможности для участия в состязании. В 12 сезоне появилось пять новых номинаций
КЕЙ
01.02.2017 09:00
КЕЙ поможет с выбором горнолыжной маски
Среди зимних видов спорта особое место занимают горные лыжи. Однако «экстремальность» этого вида спорта диктует определенные требования к снаряжению. Одним из таких требований является наличие безопасной и удобной маски.
Фото: ПАО «МРСК Северо-Запад»
27.01.2017 15:06
МРСК Северо-Запада добилась блокировки сайтов, рекламирующих энерговоровство
В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
RBI
27.01.2017 11:55
Жилой комплекс «Собрание» дарит вдохновение
На этой неделе жилой комплекс «Собрание» на Петроградской стороне, построенный Холдингом RBI (входят компании RBI и «Северный город») вдохновлял молодых художников – живописцев, графиков и фотографов.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.