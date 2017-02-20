У Ладожского вокзала поймали восемь школьников, подкладывавших монетки под поезда

В Петербурге транспортные полицейские задержали восьмерых подростков, которые предавались опасным развлечениям возле железнодорожной станции Дача Долгорукова. В отношении их родителей составлены протоколы о неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западу, задержанные – ученики 7-8 классов одной из школ Красногвардейского района. Они подкладывали монеты на рельсы, чтобы посмотреть, что будет дальше. Сотрудники полиции намерены провести профилактические лекции в школе, где учатся пойманные хулиганы.