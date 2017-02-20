МПРА: Администрация завода Hyundai препятствует вступлению рабочих в профсоюз

Завод Hyundai не пустил на работу Валерия Яшина, одного из двух сотрудников, вступивших в минувшие выходные в Межрегиональный профсоюз «Рабочая ассоциация» (МПРА). Об этом сообщили "Фонтанке" в МПРА 20 февраля, заявив, что за пределами домашнего рынка корейская корпорация «пытается задавить любые ростки рабочей самоорганизации».

В пресс-службе Hyundai сообщили, что блокировка электронного пропуска связана с тем, что сотрудник находится в ежегодном оплачиваемом отпуске. «Мы допускаем все действия, которые находятся в рамках правового поля. Завод работает в штатном режиме», – отметили на заводе. Однако вопрос об отношении к вступлению своих рабочих в профсоюз оставили без комментария.

По версии самого Валерия Яшина, причиной действий администрации является проведение профсоюзного собрания на предприятии в минувшие выходные, инициатором которого он выступил. После того, как он написал о нем на своей страничке «ВКонтакте», менеджеры Hyundai потребовали «удалить записи и выйти из профсоюза», утверждает он. При этом уход в отпуск был «оформлен с ошибкой» и не может быть препятствием для допуска на завод, считает Валерий Яшин.

В МПРА пообещали дать инциденту юридическую оценку и призвали Hyundai "не нагнетать ситуацию". По данным организации, ранее «с противодействием менеджмента попыткам создания профсоюзов столкнулись рабочие на заводах-поставщиках Hyundai – «Йура корпорейшн», «Мобис», Shin Young и «Донхэ» в Ленинградской области».

Всего на заводе Hyundai работают 2200 человек.

МПРА был создан в 2006 году представителями профсоюзных организаций «Форд» и «АвтоВАЗ». В Петербурге в его состав входят также сотрудники завода Nissan.