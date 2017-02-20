«Почта России» разоблачила высылавшую кирпичи вместо смартфонов банду

Сотрудники службы безопасности «Почты России» совместно с правоохранительными органами пресекли деятельность преступной группы, открывавшей онлайн-магазины, предлагающие технику по низким ценам, и высылавшей покупателям подложные вложения.

В сообщении, опубликованном на сайте «Почты России» 20 февраля, уточняется, что вместо заказанных компьютеров и смартфонов подозреваемые высылали клиентам «кирпичи, бутылки с водой и граненые стаканы, в зависимости от веса заказанного товара».

В «Почте России» отметили: после жалоб граждан, оплативших покупку наложенным платежом и получивших «посылку с разным хламом», была проведена проверка, которая показала, что мошенники сдавали почтовые отправления в столичных отделениях "Почты" в закрытом виде, без описи товарных вложений.

Правоохранительные органы установили, что члены преступной группы регулярно открывали интернет-магазины, которые существовали не более одного месяца. Однако за это время они успевали собрать заказы на несколько миллионов рублей. Только в январе 2017 года они получили свыше 6 млн руб., отмечается в сообщении.

В настоящее время в совершении преступлений подозреваются не менее пяти человек, в отношении которых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).