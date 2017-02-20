Минобрнауки заявило об отсутствии решения по обязательному ЕГЭ по истории

«Готового решения» о введении обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории России пока нет. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы Минобрнауки Андрей Емельянов, передает ТАСС.

Он отметил: «Готового механизма у нас нет». Емельянов добавил, что вопрос требует обсуждения. «Речь не идет про этот год», — сообщил Емельянов.

О том, что ЕГЭ по истории должен войти в список обязательных, заявила министр образования и науки Ольга Васильева ранее, 20 февраля. «Вот я как историк прежде всего убеждена, что он должен быть обязательным», — подчеркнула она.

По мнению Васильевой, не может «человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории». Она также отметила, что новые учебники по истории поступят почти во все регионы страны в 2017/2018 учебном году.