На праздниках зимняя погода не уйдет из Петербурга

В Северной столице отводят воду с дорог и тротуаров, а также готовят к дежурству технику с запасом противогололедных материалов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются заморозки.

Как сообщает 20 февраля пресс-служба комитета по благоустройству, грунт на газонах еще не оттаял и принять воду с закрытых тротуаров не может, что осложняет подготовку к гололедице.

"Садовники и дорожники совместными усилиями отводят воду к канализационным колодцам", – говорится в сообщении.

Специалисты определили 119 наиболее проблемных точек на проезжей части и 144 точки на тротуарах, там собираются выставить дежурную технику с противогололедными материалами.

По данным Гидрометцентра, во вторник, 21 февраля, в Петербурге ожидается мокрый снег, на дорогах сильная гололедица, а температура воздуха опустится до минус 2 – 4 градусов. В среду, 22 февраля, ночью будет снег, а температура станет еще ниже: ночью минус 8 – 10 градусов, днем – минус 3 – 5 градусов. Гололед в этот день сохранится.