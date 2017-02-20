Курорт с переворотом: Как разглядеть Кремль из Черногории?

20.02.2017 14:28

Прокурор Черногории Катнич заявил, что организацией переворота, предотвращенного в октябре прошлого года, якобы занимались некие "российские госорганы". О том, почему такие заявления все чаще звучат с черногорских курортов, узнали у проживающего там галериста Марата Гельмана и других наблюдателей и экспертов.

О том, почему в Черногории все чаще вспоминают о Москве, и как вся эта ситуация отразится на популярности Черногории среди российских туристов, говорили в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] c черногорским активистом, координатором движения "Нет войне, нет в НАТО" Игором Дамьяновичем, политологом Станиславом Белковским, известным галеристом, руководителем черногорского Центра искусств Dukley Art Center Маратом Гельманом (на фото) и специальным корреспондентом телеканала РБК Родионом Чепелем.

По словам выступающего против вступления Черногории в НАТО местного оппозиционера Игора Дамьяновича, прокурор Катнич заявляет о связи ФСБ России с черногорскими заговорщиками, которые планировали в октябре 2016 года путч, но не предъявляет доказательств. "Мы не воспринимаем его слова всерьез", – сообщил черногорский оппозиционер в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис]. Также Игор Дамьянович отметил, что вся эта шумиха связана в первую очередь с вопросом присоединения Черногории к НАТО. "Этот исторический для нашей страны вопрос остается открытым и различные политические силы пытаются на этом сыграть", – пояснил черногорец.

Напомним, судя по громкому заявлению черногорского прокурора Миливое Катнича, Россия пыталась вмешаться во внутренние дела Черногории во время парламентских выборов в октябре прошлого года, чтобы предотвратить вступление Черногории в НАТО. Якобы на 16 октября был запланирован подготовленный при участии неких российских госорганов переворот. Непосредственной его подготовкой, по данным правоохранительных органов Черногории, занимался гражданин России Эдуард Широков.

На заявления черногорского прокурора уже отреагировали пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, который назвал подобные обвинения безответственными, и глава МИД России Сергей Лавров, охарактеризовавший слова Катнича термином "голословные".

В свою очередь, один из собеседников интернет-канала [Фонтанка.Офис], политолог Станислав Белковский, предположил, что в Черногории "все только начинается" и порекомендовал представителям российской правящей элиты в обозримом будущем отказаться от посещения черногорских курортов:

Еще один собеседник интернет-канала [Фонтанка.Офис], проживающий в Черногории галерист, директор черногорского Центра искусств Dukley Art Center Марат Гельман, напомнил, что у Черногории и России исторически были очень хорошие отношения. "Черногория – православная страна. Экономически она очень сильно зависит от России. Несмотря на это свой выбор Черногория сделала в пользу Европы", – отметил известный галерист.

"Заговор был раскрыт сербскими и черногорскими спецслужбами на самых первых этапах его подготовки", – рассказал в эфире побывавший в Черногории спецкорреспондент телеканала РБК Родион Чепель. "Потом вся деятельность заговорщиков проходила под контролем, поскольку спецслужбы рассчитывали накрыть всех разом. Можно сказать, что "взрыв" был управляемый. В итоге, как известно, переворот провалился и не затронул большого количества людей. В том числе и поэтому, я думаю, все это не отразится на отношении жителей Черногории к русским на бытовом уровне", – отметил Родион Чепель.

Аудиоподкаст эфира:

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