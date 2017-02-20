Песков прокомментировал предложение украинского депутата "отдать Крым в аренду"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что идея украинского депутата Артеменко о передаче Крыма Украиной в аренду России не обсуждается, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет предмета для обсуждения. Мы подтверждаем безальтернативность минских договоренностей. И вообще, как можно взять в аренду регион, принадлежащий России?» — заявил Песков.

Так он прокомментировал предложение депутата Верховной рады Украины Андрея Артеменко. Ранее газета The New York Times сообщила, что за неделю до того, как экс-советник президента США по нацбезопасности Майкл Флинн ушел в отставку, ему представили план по снятию санкций с России через урегулирование ситуации на Украине. Его автором и выступил украинский депутат Артеменко. В интервью украинскому изданию он подтвердил существование этого плана. По словам депутата, план предусматривает несколько пунктов. Первый — проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма «в аренду» России на срок 30–50 лет (в статье NYT фигурировала цифра 50–100 лет). «По истечении этого срока в Крыму проводится референдум под контролем международных структур, на котором и решается окончательно вопрос принадлежности полуострова», — сказал Артеменко.

Второй пункт плана предусматривает возвращение Донбасса в состав Украины. «При этом принимается амнистия по отношению ко всем, кроме тех, кто совершил особо тяжкие преступления. Граница передается Украине. Но перед этим дается 72 часа свободного коридора на выход для тех, кто не захочет жить в Украине», — отметил депутат. Далее, по словам Артеменко, проводится референдум об особом статусе Донбасса, а также создается фонд его «возрождения».

«От России в этот фонд идут платежи, которые она платит за аренду Крыма. После выполнения этого плана санкции с России снимают. Ее отношения со странами Запада восстанавливаются», — заключил Артеменко.

По словам депутата, план предусматривает, что Украина становится официально нейтральным государством: не вступает ни в НАТО, ни в ЕС, ни в Таможенный союз и в итоге «становится восточноевропейской Швейцарией».